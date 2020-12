لمحة من كواليس مشهد بارز من مسلسل Friends.. “الحقيقة المقزّزة!”​

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت النجمة كورتني كوكس مع معجبيها فيديو من وراء كواليس للمشهد الأشهر في مسلسل فريندز (Friends)، وهي بالتأكيد تستحق جائزة عائلة “غيلير” لهذا العناء.

بعد أسابيع قليلة من إعادة إحيائها أحد المشاهد الأكثر شهرة في البرنامج، حيث رقصت فيها شخصيتها، مونيكا غيلير، في عيد الشكر، إذ وضعت ديكاً رومياً حقيقياً على رأسها. وشاركت كوكس مقطعاً ممتعاً يوم الأحد تشرح فيه كيف تمكّنت من إعادة إحياء هذا المشهد، معلّقةً: “الحقيقة المقزّزة!”.

ويظهر الفيديو كيف حصلت كوكس على القليل من المساعدة من بعض الأصدقاء أثناء قيامهم بعدة محاولات لإبقاء الديك الرومي الذي يرتدي النظارات الشمسية على رأس الممثلة وكانت النتائج مضحكة.

ولفّت الممثلة رأسها بغلاف بلاستيكي ثمّ لفّته مجدّداً بمنشفة قبل إدخاله في الديك. على الرّغم من أنّها بدت محميّة من الطائر الميت، إلّا أنّ مهمة موازنة الديك الرومي على رأسها لم تكن سهلة على الإطلاق.

وتمّ بثّ هذا المقطع الشهير للمرّة الأولى خلال الموسم الخامس من برنامج “فريندز” عام 1998 في الحلقة الثامنة “The One With All the Thanksgivings”.