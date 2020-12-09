عبدالله الرويشد: “هجرتك” ترى النور قريبًا

متابعة بتجـــــــــــرد: يستعد الفنان عبدالله الرويشد لطرح أغنية جديدة بعنوان “هجرتك” من كلمات الشاعر علي مساعد ومن ألحان الرويشد وتوزيع محمد علي، الرويشد كان حريصًا على التنويه عن عمله الجديد حيث قال: “هجرتك أغنية جديدة ترى النور قريبًا”. واكتفى الرويشد بالإشارة الى فريق العمل من دون الخوض في أي تفاصيل اخرى لمفاجأة جمهوره.

من جهة اخرى، حظي تعليق الرويشد على ألبوم الفنانة المصرية أنغام “مزح” بتفاعل كبير عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، لاسيما أن الرويشد علق على إعلان أنغام عن ألبومها قائلا “من سنين من لما سمعت أغنية (أي معزة) بصوتك وصوتك يطرب قلبي قبل سمعي، أنغام أنتِ صديقة إحساسي مبروك ألبوم (مزح)”.

تغريدة الرويشد كانت لها اصداء كبيرة من جمهوره ومحبي أنغام، التي كانت حريصة على الرد عليه قائلة “أستاذي عبدالله الرويشد وصديق روحي وسمعي وذوقي، تعلم اني من عشاقك وتربيت على أغانيك وصوتك النادر، ألف شكر على هذه التهنئة التي تعني لي الكثير”.

ليست تلك المرة الأولى التي يبدي الرويشد رأيه في أعمال زملائه العرب، لاسيما اذا ما تصدوا للغناء باللهجة الخليجية، فقد سبق ان سجل “بوخالد” إعجابه بالألبوم الخليجي للفنانة السورية أصالة “لا تستسلم”.

يذكر ان بوخالد طرح أخيرا أغنية وطنية بعنوان “سمعاً وطاعة” بمناسبة تولي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، والأغنية من كلمات عبدالله العماني وألحان حمد الخضر، وتوزيع ربيع الصيداوي.