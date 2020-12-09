سخِرت من عامل أجنبي وطريقة كلامه.. هجوم عنيف على هيا الشعيبي

متابعة بتجـــــــــــرد: أثارت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، أزمة عنيفة تسببت في تعرضها لهجوم عنيف على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو صوّرته لأحد العاملين الأجانب في الكويت، وهي تسخر من طريقة كلامه.

وظهرت هيا الشعيبي في الفيديو وهي تحاول تقليد العامل الذي يظهر أنه من إحدى دول جنوب شرق آسيا، وتسخر من طريقة كلامه.

وأثار الفيديو حالة من الجدل والغضب بين رواد السوشيل ميديا، معتبرين أنه ليس من حقها السخرية من أي شخص، أو تصويره دون طلب إذنه.

وأثارت الفنانة الكويتية أكثر من أزمة خلال الفترة الماضية كان آخرها إعلانها طرد السائق الخاص بها، مع سرد بعض التفاصيل الخاصة عنه، مثل أنه يكثر من الثرثرة مع العاملات المنزليات وأنه شخص كسول، واعتبر البعض حينها أنها شهّرت بالسائق وأن ما نشرته أمر خاص ولا يحق لها الحديث عنه بشكل علني.

كما عاشت الشعيبي فترة صعبة قبل أسابيع بعد دخولها السجن، بسبب اتهامها بالترويج للفسق بعد نشرها فيديو يٌظهر قيام رجل مسن بعرض جسده أمام بعض الفتيات، عبر حسابها الخاص في سناب شات.

وأنكرت الشعيبي أنها من قامت بنشر الفيديو، مؤكدة أن حسابها تعرض للتهكير، إلا أن السلطات الكويتية قامت باستدعائها وسجنها من أجل التحقيق معها.