عرض الفيلم المجرى "الاستعدادات لنكون معا" بمهرجان القاهرة اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مهرجان القاهرة السينمائى، اليوم الأربعاء، فى الثالثة عصراً بالمسرح الكبير فى دار الأوبرا المصرية الفيلم المجرى "الاستعدادات لنكون معا لأجل غير مسمى" للمخرجة ليلى هورفات فى عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة في الدورة 42.
تدور أحداث الفيلم حول "نادية" طبيبة الأعصاب تقرر ترك عملها في أمريكا والعودة إلى المجر لترتبط بالشخص الذي تحبه، لكنها تتفاجأ بأنه لا يذكرها على الإطلاق، فتبقى أمام خيارين، إما أن تواصل حبه في صمت أو تعود لاستكمال عملها وتنساه.
وكانت المخرجة ليلي هورفات، سبق وشاركت في الدورة 37 لمهرجان القاهرة السينمائي بفيلمها "طفل الأربعاء" ضمن المسابقة الدولية؛ ولتعود لنا هذا العام بفيلم رومانسي غير تقليدي، إذ لا يعتمد على البناء التقليدي لقصص الحب، لكنه يبدأ من نقطه النهاية ويعيد البناء انطلاقاً منها في خط سير غير متوقع، مع التركيز نقطة النهاية ويعيد البناء انطلاق على الصراع النفسي داخل الشخصية الرئيسية، وتضيف هورفات المزيد من الشاعرية إلى فيلمها باستخدام صورة ذات ألوان دافئة وتكوينات تؤكد حالة الوحدة التي تعيشها البطلة.
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