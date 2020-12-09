شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة خاصة عن أمنيات كندة علوش فى نهاية 2020 وحلول عام جديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة كندة علوش، عن أملها في أن يكون العام المقبل 2021 بمثابة بارقة أمل لحل الأزمات التى عانى منها سكان العالم خلال العام الحالي، ووجهت رسالة على حسابه بـ"تويتر"، قائلة: "صباح الأمل بسنة جديدة تمحى غرابة السنة الماضية وقسوتها وعبثيتها.. وتحمل معها الفرج يا رب سنة توقف فيها الحروب وتنتهى الأوبئة، والمهاجر يرجع لبلده والمظلوم يأخذ حقه، والاقتصاد يزدهر والناس ترتاح.. سنة خير ورزق وبركة عالجميع يارب".



كندة علوش على تويتر

وكشفت النجمة كندة علوش عن أبرز المواقف التى تعرضت له فى حياتها بعد زواجها من عمرو يوسف وابنتهما "حياة"، فضلا عن تجربة عدد من الألعاب الطريفة، فى حلقة مليئة بالمواقف الكوميدية.

وقالت كندة عن المعجبات التى تراهم حينما تكون مع زوجها فى أى مكان عام: "المعجبة المؤدبة أنا مؤدبة معاها و في بنات بتعاكسة على السوشيال ميديا، لكن بقى المعجبة اللى بتشوفه وإحنا خارجين وتأخذها الحماسة أوى بتلاقى كلمة منى".

وأضافت أول موقف هو الشائعات التى ظهرت بعد زواجى من عمرو وهو إن أنا أكبر منه سناً وهذا الكلام غير حقيقى، لكن إحنا فى نفس السن وهو أكبر شوية، وموقف آخر كشفت عنه كندة أن ليس لديها أطفال فهى لديها طفلة واحدة وهى حياة عمرو يوسف.

كما كشفت عن أنها لم تجر أى عمليات تجميل، لكنها استخدمت بعض الفلاتر عبر إنستجرام كنوع من الدعابة مع جمهورها وليس أكثر، وأن الموهبة الرئيسية عندها هى الغناء مؤكدة أنها تسمع ابنتها حياة مهرجان إخواتى الصبح، وبليل أغانى هادية.