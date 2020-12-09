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شكرا لقرائتكم خبر عن مارى كيت أولسن تستمتع بوقتها فى نيويورك وتخطف الأنظار بتوقيع The Row..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الممثلة الأمريكية مارى كيت أولسن لمعركة قضائية كبيرة مع زوجها الأكبر منها سنا والذى انفصلت عنه، وبالرغم من ذلك يبدو أن مارى كيت أولسن قادرة على حفظ هدوء أعصابها .
التقطت عدسات مصورى " البابارتزى " عدة صور لمارى كيت أولسن البالغة من العمر ( 34 عاما ) خلال تجولها فى شوارع نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث اختارت أن ترتدى ملابس ذات الطابع الكلاسيكى كاملة باللون الأسود اعتمد على بنطلون " oversized " وهو واحد من أكثر خطوط الأزياء .
اما المعطف الذى ظهرت به مارى كيت أولسن واحد من أهم تصميمات دار أزياء " The Row " وصل سعره إلى 2083 جنية إسترلينى ، و لم تنسى النجمة الشهيرة أن ترتدى اقناع الواقى و ذلك من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا " covid-19" الذى يهدد العالم .
يذكر مارى كيت أولسن ظهرت مؤخرا و هى تتناول وجبه العشاء فى الهواء الطلق مع أختها التوأم أشلى، حيث تسعى الشقيقتان دائما لقضاء وقت مميز وممتع معا .
مارى كيت أولسن (2)
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