وفاة والد الفنانة داليا البحيري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: رحل صباح اليوم الأربعاء المهندس محمود البحيرى، والد الفنانة داليا البحيرى، بعد صراع مع المرض. ولم تحدد الفنانة داليا البحيري وأسرتها موعد الجنازة والعزاء. أحدث ظهور لـ داليا البحيري كان في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ42 المقام حاليًا.

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