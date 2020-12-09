محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شاركت الفنانة أيتن عامر جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة رسمتها لها صديقتها وعلقت "أيتن"، على الصورة قائلة: "صاحبتي وحبيبتي لما ترسملي بورترية وتطلعه حلو أوي كدة وتفاصيله أحلى وأحلى، بذمتكوا مش تستاهل التشجيع،️ يا بخت من كان ليه صاحبة زيك يا دودو".

عُرض للفنانة أيتن عامر في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، نهال عنبر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. أيتن عامر تشيد بموهبة صديقتها في الرسم: يابخت اللي له صاحبة زيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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