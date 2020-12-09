على طريقته الخاصة.. محمد هنيدي يهنئ رونالدو بفوز يوفنتوس أمام برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
حرص الكوميديان محمد هنيدي على تهنئة اللاعب البرتغالى كريستيانو رونالدو، قائد فريق يوفنتوس الإيطالى، الذى حقق الفوز على مضيفه برشلونة الإسبانى، بثلاثة أهداف دون مقابل.
وبصورة معدلة على طريقة الـ"فوتوشوب"، نشر هنيدي صورته رفقة "رونالدو"، وعلق عليها: "مبروك لليوفي ومبروك للصديق العزيز رونالدو اجلد".
ومن ناحية أخرى ينتظر هنيدى عرض فيلمه الجديد "النمس والإنس"، بطولة منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسو، تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.
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