فيديو..نبيل شعيل يسجل أكثر من 200 ألف مشاهدة بأغنية "بقالي ساعة"

حقق الفنان نبيل شعيل، بأغنيته الجديدة"بقالي ساعة"، أكثر من 220 ألف مشاهدة، وذلك في مايقرب من أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:وليد سعد، توزيع:توما، وتقول كلماتها"قالي ساعة خضني وترني ومش عارف انا ايه صبرني ومتثبت حته تثبيته تثريبا عدى اخد قلبي وهموت م الخضه وكنت فاكرها حكايه

بسيطه بقالي ساعه .. او ساعه ونص وانا واقف .. والناس بتبص".

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إضافة إلى طرح شعيل لأغنية "اللحظة الوداعية"، التي سجلت أكثر من 150 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها"وينك ما بعد شفناكترى بلياك

شي صار ، يشبه ضيقتي وحزني ما اقدر ابد انساك روحي معاك قول شلون عنك لحظة استغني واللحظة الوداعية كانت حيل عادية اضحكلك وانا المجروح والدمعات مخفية".

وأصدر نبيل مؤخراً أغنية"شنو صاير"، خلال شهر أغسطس الماضي وسجلت أكثر من 10 مليون مشاهدة، من كلمات : مصطفى طالب مجباس ألحان وتوزيع : ميثم علاء الدين، ويقول مطلعها"نسيت ايش كنت اسويلك كنت كل ليلة أسهر ليك وانت ماتحس فيني وانا مليت اشرح لك".