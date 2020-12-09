تراند اليوم : بعد أحمد بدير.. إعلامية كويتية تستفز المصريين مجددًا بصورة شمس البارودي

بعد الأزمة التي أحدثتها الإعلامية الكويتية مي العيدان، مع الفنان المصري أحمد بدير، عقب نشر صورته وصورة ابنته والسخرية منه ووصفه بالأقرع، الأمر الذي انتهى بالطرفين لرفع دعوى قضائية، جددت "العيدان" الجدل بنشر صورة للفنانة المصرية المعتزلة شمس الباردوي وابنها.

ونشرت مي العيدان الصورتين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت بالقول: "صورة عمر ابن الفنانه شمس البارودي . . مافي اجمل من امه. . اسطوره بالجمال".، الأمر الذي اعتبره البعض سخرية من ابن الفنانة المصرية.

وتسببت الصورة في هجوم كبير عليها من جانب المصريين، وعلق أحدهم كاتبا لها: "مي العيدان نصيحه لك لا تزوري مصر قسما بالله الجميع في انتظارك لا احد سوف يرحمك يا مي والله على ما نقول شهيد".

وكانت مي العيدان، قررت تصعيد خلافها مع الفنان أحمد بدير، برفع قضية سب وقذف ، على إثر قيام الأخير بالإساءة إليها ونعتها بالحالة الشاذة والتشكيك بجنسيتها.

وكتبت العيدان عبر حسابها بانستجرام تقول: “أعلن أنا مي العيدان إني وكلت المحامي بدرباقر برفع قضية سب وقذف ضد الفنان أحمد بدير بعد ظهوره بلقاء صوتي بإحدى القنوات و بأحد البرامج أساء لي ونعتني بالحاله الشاذة وشكك بجنسيتي عندما قال هذا إذا كانت كويتيه أصلا “، مضيفةً بالقول: “وأنا أقول سوف ترى جنسيتي التي شككت فيها بالنيابة العامة و بينا القضاء”.





