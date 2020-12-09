تراند اليوم : فنانة شهيرة تفاجيء الجميع بقرار خلع الحجاب في السعودية وتصدمهم بالسبب



فاجأت الفنانة اللبنانية المقيمة في المملكة العربية السعودية، دارين البايض، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي، بقرار خلعها الحجاب بعد 10 سنوات من الإلتزام به، مشيرة إلى أنها ارتدته طوال حياتها من باب الخوف من الآخرين والمجتمع.

وقالت “البايض” في الفيديو الذي انتشر عبر السوشيال ميديا: إن “مسألة ارتدائها الحجاب شكلت لها إشكالية طوال فترة المراهقة، وأنها كانت مترددة بشأن خلعه، خوفا من ردود فعل الآخرين وانتقادهم لها”.

وأضافت: أن “الحجاب الذي ترتديه في الأصل ليس شرعيا؛ لأنه يظهر مفرق الشعر، في حين أن الأصل تغطية الشعر كاملا، وذلك لعدم قناعتها إلى حد اللحظة بارتدائه”.

وأشارت “البايض” إلى أنها “ظهرت في أحد المسلسلات دون حجاب، لكنها بقيت مترددة بشأن إبقائه أو خلعه، مؤكدة أنها “أصبحت أكثر نضجا ووعيا، وقادرة على اتخاذ قرارها بشجاعة”.

وختمت الفنانة اللبنانية بأنها “قررت خلع الحجاب، بعد أن ارتدته رهبة من المجتمع، وليس خوفًا من الله”، لافتة إلى أن “قناعتها بارتداء الحجاب، مسألة شخصية”.