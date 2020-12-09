فن ومشاهير

تراند اليوم : رد ناري من الفنان المطرود من مهرجان القاهرة السينمائي بعد تحرشه بالنساء

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رد المخرج إسلام عزازي الذي جرى مطالبته من إدارة مهرجان القاهرة بعدم حضور الفعاليات على الاتهامات التي لاحقته خلال الأيام الماضية بالتحرش.

وقال في بيان عبر صفحته بـ"فيس بوك": الشهادات اللي نشرت امبارح والنهاردة، وربط البعض إسمي بها، هي ممتلئة بعدم
الصحة والافتراء"

وأضاف: ولذلك أرجو من صاحبات الشهادات، لأهمية وخطورة الموضوع، إتخاذ الإجراءات اللازمة عبر الجهات المعنية، لكي يفتح تحقيق رسمي يوثق به كلام كل الأطراف بدقة.


واستدرك: وأرجو من المجتمع الإفتراضي توخي الحرص، ومعرفة أن الإدانة لكي تكون صحيحة تتطلب تقصي للحقائق من جميع الأطراف، و أن التشويه والتشهير يتطلب إثباتات على قدر حجم الاتهام.

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