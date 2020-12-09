فيفي عبده ليست الوحيدة.. نجوم تكتموا على مرضهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أثارت الفنانة فيفي عبده جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية بسبب تعرضها لوعكة صحية تتكتم على تفاصيلها حتى هذه اللحظة، ومن حين لأخر تشارك جمهورها صورًا وفيديوهات لها تتحدث خلالها عن المرض وأزمتها الصحية وتطالبه بالدعاء دون الخوض في تفاصيل.

فيفي عبده ليست الفنانة الوحيدة التي تكتمت على تفاصيل مرضها فهناك عدد من النجوم فاجئوا الجمهور بالكشف عن تفاصيل معاناتهم مع المرض خاصة بعد تمام الشفاء.

ويستعرض "الخليج 365"، أبرز هؤلاء النجوم:

شائعات مرض إيمي سمير غانم

بعد سيل من الشائعات حول مرضها، التي عززها ظهور وبكاءهم على الهواء بسببها، انفعلت إيمي سمير غانم وكشفت عن تفاصيل المرض الذي عانت منها لفترة ليست بقصيرة، وقالت خلال لقاء سابق لها ببرنامج "تع أشرب شاي"، إنها فؤجئت بانتشار أخبار كثيرة عن إصابتها بمرض خطير وهو الأمر الذي ألزمها الفراش: "الموضوع بدأ من حضوري فرح عمرو يوسف، بعدها اتفاجئت بانخفاض وضعف مناعتي وفضلت في البيت ثلاثة شهور".

وتابعت: "خلال التلات شهور دول أصيبت بالأنيميا وإنخفاض الهيموجلوبين، وارتفاع درجة حرارة، والعديد من الأعراض الأخرى"، مشيرة إلى انزعاجها الشديد من الشائعات التي أطلقت عليها خاصة تداول أخبار عن إصابتها بمرض خطير".

غيبوبة أحمد مكي

إيمي سمير غانم ليست الوحيدة التي تكتمت على مرضها، بل سبقها أحمد مكي الذي فاجئ جمهوره بأنه ظل لعام كامل يعاني من فيروس خطير تسبب في متاعب بالكبد والطحال، للحد الذي جعله لا يستطيع شرب الماء، كما دخل في غيبوبة لمدة شهرين بسبب خمول الكبد

مرض مكي تسبب في فقدانه 30 كيلو جرام من وزنه، كما تسبب في فقدانه للثقة والأمل في العودة والشفاء، قبل أن يعود مرة أخرى بعد عام كامل إلى الجمهور، ويخبرهم بشفائه.

عايدة رياض

بعد 3 سنوات من التكتم على تفاصيل مرضها واختفائها عن الساحة الفنية، فاجأت الفنانة عايدة رياض الجمهور وكشفت عن تفاصيل مرضها، وقالت في لقاء سابق لها ببرنامج "معكم" مع منى الشاذلي قائلة: "كنت عيانة وكان عندي مرض خطير كان السبب في اختفائي فترة، يستدعي التزامها ببرنامج علاجي خاص، مضيفة: "كنت خايفة وحاسة برعب لما عرفت حقيقة مرضي".