فن ومشاهير

تراند اليوم : كيف تصرف عادل إمام مع أختين من دولة عربية قامتا بتقبيله في نفس اللحظة أمام المارة؟

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
كشف الفنان عادل إمام موقفه من المعجبات وذلك في لقاء نادر مع الإعلامية هالة سرحان.

وقال إمام: لابد من وجود شيء يسمى شرف المهنة .. عندما تأتي فتاة وتقول لي أنا أحبك فهي تحبني كفنان .. وهذا طبيعي ، لكن من الخطأ أن أستغل حبها لعادل إمام كفنان للدخول في قصة حب أو علاقة .. فهي لا تعرفني كإنسان وهذا أمر يخصني.

وأضاف: منذ أيام كنت جالسا على المقهي و وجدت فتاتين سوريتين محجبتين جاءتا لي وقامتا بوضع قبلة على خدي ، وحينها كنت سعيدا جدًا .. شعرت حينها بالحب .. ليس الحب الرومانسي لكن بحب الجمهور ليه وهذا ما أحب أن أشعر به.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"