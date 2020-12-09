تراند اليوم : كيف تصرف عادل إمام مع أختين من دولة عربية قامتا بتقبيله في نفس اللحظة أمام المارة؟

كشف الفنان عادل إمام موقفه من المعجبات وذلك في لقاء نادر مع الإعلامية هالة سرحان.

وقال إمام: لابد من وجود شيء يسمى شرف المهنة .. عندما تأتي فتاة وتقول لي أنا أحبك فهي تحبني كفنان .. وهذا طبيعي ، لكن من الخطأ أن أستغل حبها لعادل إمام كفنان للدخول في قصة حب أو علاقة .. فهي لا تعرفني كإنسان وهذا أمر يخصني.

وأضاف: منذ أيام كنت جالسا على المقهي و وجدت فتاتين سوريتين محجبتين جاءتا لي وقامتا بوضع قبلة على خدي ، وحينها كنت سعيدا جدًا .. شعرت حينها بالحب .. ليس الحب الرومانسي لكن بحب الجمهور ليه وهذا ما أحب أن أشعر به.

