فن ومشاهير

تراند اليوم : طرد فنان مصري شهير من مهرجان القاهرة السينمائي بعد تورطه في التحرش

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كشفت مصادر بمهرجان القاهرة السينمائي عن طرد فنان مصري شهير من مهرجان القاهرة السينمائي ومطالبته بعدم حضور فعاليات المهرجان.

ورفعت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي فيلم (عنها ) للمخرج إسلام عزازي بعد اتهامات من عدد من الفتيات لاحقته بالتحرش .

وقال مصدر في إدارة المهرجان إنه في حال قيام أي فتاة بتقديم بلاغ للنائب العام ضد عزازي .

وتم إبلاغ مخرج الفيلم من قبل إدارة المهرجان بعدم حضور الفاعليات المتبقية وحفل الختام لأن إدارة المهرجان لا تريد أن تصبح طرف في القضية.

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