متعب الشعلان يودع العام 2020 بأغنية التوبة

نجوم الخليج : 2020
أطلق الفنان متعب الشعلان عمله الغنائي الجديد الذي حمل عنوان " التوبة " ليكون هذا العمل استكمال لمسيرة نجاح الكلمة والصوت ،إذ حقق الشعلان أرقاما قياسية ، بعمله الغنائي الأول " ليه اعشقه " الذي طرحه قبل أشهر حيث وصل عدد المشاهدات للعمل ( 19 ) مليون، فيما حققت أغنية " تغير وقتنا " التي أطلقت مؤخرا ( 3 )مليون مشاهدة .
ومع هذه البداية المُلهِمَة أطلق الشعلان عمله الغنائي الجديد " التوبة " الذي جاء بتوقيع الشاعر خالد العوضي ،والحان بدر الذوادي ، والتوزيع الموسيقي هشام السكران و مكساج جاسم محمد ، وإشراف عام حسن طالب ومن إنتاج tunes Arabia .
وتقول كلمات الأغنية الجديدة للفنان متعب الشعلان
الين الحين انا احبك ... و لا فكرت في التوبه ... مفروض تحمد ربك ... و تحب ايديك مقلوبه ... و الا إنتَ من يصبر
عليك و يسكت و يغفر ... و مع هذا ولا تقدّر .. حبيبك تلتفت صوبه ... اشيل الهم فوق الهم ... عشان ارضيك و تتهنى
و لو فيك انت قطرة دم ... تعيشني بـ وسط جنه .. و امشّي يالله ما يخالف .. و أرجع لك و انا حالف .. مع اني و اثق و عارف .. طبع قلبك مع اسلوبه .
" التوبة " هي استكمال لمسيرة النجاح ما بين الفنان متعب الشعلان وشركة tunes Arabia منتجة هذا العمل والأعمال السابقة ، وما تحقق لكليهما من نجاح منقطع النظير في السعودية بشكل خاص وفي كافة دول الخليج والدول العربية ، واثبت تواجده بالساحة الغنائية خلال فترة قصيرة بالسعودية وكافة الدول الخليجية بعد إن قدم أعذب الأعمال الغنائية .
هذا ويستعدّ الفنان متعب الشعلان بعد هذا العمل للتحضير لعمل غنائي جديد متعاونا بذلك مع ابرز الأسماء الشعرية الخليجية ، كما ويتعاون أيضًا مع العديد من الشعراء العرب والملحنين.
للإستماع لأغنية " التوبة " للفنان متعب الشعلان على القناة الرسمية لشركة Tunes Arabia " اليوتيوب " وأيضاً على كافة مواقع التواصل الاجتماعي ، والتطبيقات الغنائية ، وعلى كافة الإذاعات الخليجية والعربية .
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