شكرا لقرائتكم خبر عن بدرية طلبة وإيمان السيد فى مسلسل "اللى مالوش كبير" مع ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة بدرية طلبة والفنانة إيمان السيد لقائمة مسلسل "اللى مالوش كبير" بطولة النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، الذى يكتبه عمرو محمود ياسين، ويخرجه مصطفى فكرى.

وتجرى شركة سينرجى المنتجة للعمل، إبرام باقى التعاقدات مع الممثلين، بعدما تعاقدت مع ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، محمود حافظ، وجارى استكمال باقى التعاقدات، بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف فى المسلسل .

يشارإلى أن ياسمين عبد العزيز، قدمت العام الماضى مسلسل "ونحب تانى ليه"، ولاقى نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك فى بطولته كل من شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، ليلى عز العرب، عماد رشاد، تأليف عمرو محمود ياسين، اخراج مصطفى فكرى، ومخرج منفذ محمد الخبيرى، وانتاج شركة سينرجى .