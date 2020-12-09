نور تعلن موعد عرض مسلسلها "جمال الحريم".. تعرف عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: كشفت الفنانة اللبنانية نور، عن موعد عرض مسلسلها الجديد "جمال الحريم"، من خلال حسابها بموقع "إنستجرام". ونشرت "نور"، صورة لبوستر المسلسل ظهرت خلاله رفقة الفنان خالد سليم، وعلقت: "مسلسل جمال الحريم أبتداءً من الأحد على قناة MBC4insta الساعة ٩:٠٠ مساءا بتوقيت مصر و١٠:٠٠ مساءا بتوقيت السعودية.. انتظرونا". وكانت شركة سينرجي، طرحت الأثنين البرومو الرسمي للمسلسل وظهر في البرومو، مشاهد رعب ومفاجآت تتعرض لها الفنانة نور والفنان خالد سليم، ويظهر ثعابين وعقارب وأفاعي، كما يظهر الفنان إسلام جمال، والفنان حازم سمير بشكل مختلف.

مسلسل "جمال الحريم" بطولة خالد سليم ، نور، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، الفنانة الشابة رنا رئيس، هبة حسن، هدى الأتربي، تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي.

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