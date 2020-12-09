تراند اليوم : طرد فنان مصري شهير من مهرجان القاهرة السينمائي بعد تورطه في التحرش والاغتصاب

كشفت مصادر بمهرجان القاهرة السينمائي عن طرد فنان مصري شهير من مهرجان القاهرة السينمائي ومطالبته بعدم حضور فعاليات المهرجان.

ورفعت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي فيلم (عنها ) للمخرج إسلام عزازي بعد اتهامات من عدد من الفتيات لاحقته بالتحرش والاغتصاب.

وقال مصدر في إدارة المهرجان إنه في حال قيام أي فتاة بتقديم بلاغ للنائب العام ضد عزازي .

وتم إبلاغ مخرج الفيلم من قبل إدارة المهرجان بعدم حضور الفاعليات المتبقية وحفل الختام لأن إدارة المهرجان لا تريد أن تصبح طرف في القضية.

