شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء وأبطال أول 5 حكايات أمام هنا الزاهد فى مسلسل "حلوة الدنيا سكر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة هنا الزاهد تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر" بشكل يومى مكثف وبدون أي أجازات، تمهيداً لعرضه خلال شهر ديسمبر الجارى على قناة dmc، حيث بدأ القائمون عليه يروجون للعمل بطرح البوستر الدعائى، والذى ظهرت عليه هنا الزاهد بـ 9 شخصيات مختلفة، وتخوض هنا بالعمل أولى بطولاتها في عالم الدراما التليفزيونية.



البوستر الرسمى لمسلسل حلوة الدنيا سكر

المسلسل يعتمد على 9 حكايات منفصلة متصلة كل حكاية من 5 حلقات، وتعتمد كل حكاية على مشاركة بطل مختلف ومجموعة مختلفة من الفنانين مع وجود هنا الزاهد فى كل الحكايات، وينشر ”الخليج 365” أسماء 5 حكايات وأبطالها وذلك قبل انطلاق عرض العمل خلال الأسبوعين المقبلين.

ويضم المسلسل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما الفنان محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد الفنان محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها الفنان محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها الفنان الشاب أحمد سلطان، وذلك إضافة إلى 4 حكايات أخرى.



هنا الزاهد ومحمد كيلانى فى كواليس المسلسل

"حلوة الدنيا سكر"من إخراج خالد الحلفاوى، وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتدور فكرته المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويكتبه 8 مؤلفين، حيث كل مؤلف قصة من القصص، ووقع الاختيار على مؤلفى القصص وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، والعمل إنتاج شركة سينرجي بالاشتراك مع المنتج كريم أبو ذكرى.