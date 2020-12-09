شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى تكشف عن موعد بدء تصوير مسلسلها الجديد Star Wars: Kenobi والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة ديزنى عن بدء تصوير مسلسل Star Wars: Kenobi الجديد في بوسطن، ماساتشوستس، الشهر المقبل، وأشار تقرير الإنتاج الذى نشر على موقع tvseriesfinale، عن موعد تصوير العمل الذى سيبدأ في 4 يناير من العام الجديد 2021، وإلى الآن لم يتم الإعلان عن موعد محدد لـ طرح العمل الجديد، لكن من المفترض أن يطرح في خلال أواخر العام المقبل 2021، على منصة ديزنى بلس.

كما يعيد إيوان ماكجريجور تأدية دوره أوبي وان كينوبي من سلسلة الأفلام، في المسلسل الجديد Star Wars: Kenobi.

سيدور مسلسل Star Wars: Kenobi فى الفترة الفاصلة بين الأفلام السابقة وأفلام حرب النجوم الأصلية قبل أن يعثر لوك سكاي ووكر الكبير، على كينوبي فى تاتوين، ويعد Tatooine هو عالم صحراوي قاسي حيث يكدح المزارعون في حرارة شمسين بينما يحاولون حماية أنفسهم وأحبائهم من غزاةTusken Raiders، على كوكب منعزل على حافة الفضاء المتحضر، ومكان غير محتمل للعثور على سيد جيدي مختبئًا، أو طفلًا يتيمًا يكمن على أكتافه الصغيرة مستقبل المجرة.

كما أعلنت شبكة ديزنى XD مسلسل DuckTales، وذلك بعد طرح ثلاث مواسم من العمل الذى لايزال يعرض على المنصة، على أن ينتهى في عام 2021، وطرح منه إلى الآن 18 حلقة متتالية، بدأ عرضها في 4 أبريل الماضى، وعرضت آخر حلقاته في 30 نوفمبر الماضى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

مسلسل DuckTales يدور استنادًا إلى مسلسل الرسوم المتحركة الذى طرح في ثمانينيات القرن الماضى، وتتبع سلسلة الرسوم المتحركة مغامرات Scrooge McDuck وأحفاده - Huey و Dewey و Louie.

يشارك في الأداء الصوتى لشخصيات العمل كل من توني أنسيلمو وبيك بينيت وكيت ماكوتشى وبوبي موينيهان وToks Olagundoye ودانى بيدى وبن شوارتز وديفيد تينانت ومن تأليف فرانسيسكو انجونس ومات يانبرج ومن إخراج دانا تراس.