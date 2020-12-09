شكرا لقرائتكم خبر عن أيام قرطاج السينمائية تكرم عبد العزيز مخيون فى دورته الـ 31 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية، عن تكريم النجم المصرى عبد العزيز مخيون ضمن قائمة المكرمين والتي تضم سلمى بكار والتونسي عبد اللطيف بن عمار والموريتاني ميد هوندو.

الدورة 31 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية تنطلق بمشاركة أكثر من 120 فيلما محليا وأجنبيا في الفترة من 18 إلى 23 ديسمبر الجاري.

عبد العزيز مخيون هو من أبناء أبو حمص، تخرج من معهد الفنون المسرحية، ثم درس الموسيقى والتمثيل، التحق بفرقة التليفزيون المسرحية، وأسس مسرح الفلاحين وعمل مخرجا مسرحيا، وحصل على منحة من الحكومة لدراسة المسرح في فرنسا، وله خمسة أبناء.

من أهم الأدوار التى برز فيها ومحفورة بذاكرة الجماهير، شخصية الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، حيث أنه من أفضل الممثلين الذين قدموا شخصيته، حيث أداها فى مسلسلات "أم كلثوم"و"سعاد حسنى"و"إسماعيل ياسين"، من أدواره المتميزة أيضا شخصية طه السماحى فى مسلسل "ليالى الحلمية"، فضلا عن دوره فى مسلسل "الجماعة".

مارس الكتابة فى الأهرام والأخبار ودار الهلال وغيرها، وكانت له ذكرىات لا يمكن أن ينساها مع الكاتب العظيم مصطفى أمين، كان هذا فى أواخر الستينات، وكان مصطفى أمين سجينا، وكان يعالج بعنبر 19 بقصر العينى، وكان عمه عبد العزيز عضو مجلس النواب-والذى سميت على اسمه-صديقا له، فطلب منه أن يحمل له رسالة، وبالفعل استطاع لقاءه، وتقديم له الرسالة ففتحها، فإذا بها شيك بمبلغ خمسمائة جنيه، وتأثر مصطفى أمين كثيرا بالموقف، لكنه رفض استلام الشيك وطلب منه أن يرده لعمه ويشكره كثيرا.