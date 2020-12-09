13 عرضا تتنافس فى مهرجان المسرح العربي "زكى طليمات" وافتتاحه اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتنافس 13 عرضا مسرحيا في مهرجان العربي للمسرح "زكي طليمات" الذي سينطلق اليوم الأربعاء 9 ديسمبر بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، والذي تستمر فعالياته حتى يوم 23 من شهر ديسمبر الحالي .
المهرجان في دورته السابعة والثلاثين يحضر حفل افتتاحه الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة و الدكتور أشرف زكي نقيب الفنانين والدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالى للفنون المسرحية وعدد من الفنانين والمثقفين وتحمل الدورة السابعة والثلاثون اسم الفنان الراحل سناء شافع .
المهرجان يقام على مسرح علي فهمى بالمعهد العالي للفنون المسرحية وكل العروض المسرحية من إعداد وتمثيل طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية، ويخرج حفلي الافتتاح والختام الفنان طه خليفة ، وكانت الدورة السابقة قد تم تكريم خريجى دفعة عام 2002، وكان منهم الفنانة مروة عبد المنعم، والمخرج خالد حسونة، مع مجموعة من النجوم خريجي الأكاديمية منهم أحمد حلمى وماجد الكدواني.
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