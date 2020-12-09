شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يهنئ رونالدو بفوز يوفنتوس أمام برشلونة بصورة فوتوشوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بأسلوبه الكوميدى الرائع ودمه الخفيف الذى يصاحبه سواء أمام الكاميرات أو حتى على صفحات السوشيال ميديا، شارك النجم محمد هنيدى عبر حسابه بموقع تويتر، صورة معدلة عن طريق برنامج فوتوشوب حيث يظهر بجوار النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، قائد فريق يوفنتوس الإيطالى، الذى حقق الفوز على مضيفه برشلونة الإسبانى، بثلاثة أهداف دون مقابل.

ونشر النجم محمد هنيدى صورته بجوار كريستيانو رونالدو، وعلق قائلا: "مبرووك لليوفي ومبروك للصديق العزيز رونالدو اجلد".



محمد هنيدى عبر تويتر

يشار إلى أن النجم محمد هنيدى بصدد المشاركة فيلم جديد، يتكتم على تفاصيله حاليا، حيث يعقد جلسات عمل يوميا مع صناعه للوقوف على الخطوط العريضة للفيلم، قبل انطلاق تصويره، واختيار مخرج للعمل لترشيح الأبطال الذين يقفون أمامه في أحداث الفيلم.

ومن ناحية أخرى ينتظر هنيدى عرض فيلمه الجديد "النمس والإنس"، حيث يواصل المخرج شريف عرفة في مونتاجه حالياً هنيدى استعدادًا للعرض، وحتى الآن لم يستقر صناع الفيلم على موعد نهائى لعرض الفيلم ولكنه مرشح أن يعرض فى السينمات بداية 2021.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وعدد آخرمن الفنانين، إضافة لظهورأكثرمن فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.