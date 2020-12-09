شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى يحتفل بنجاح "الوجه الآخر" فى تليفزيون الخليج 365.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار النجم ماجد المصرى مقر مؤسسة الخليج 365، للاحتفال بنجاح مسلسله الأخير "الوجه الآخر" وأعماله الفنية وكان في استقباله الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس وإدارة وتحرير الخليج 365، والصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن والذي شرح له إستراتيجية عمل القسم، وباقى الأقسام في المؤسسة.

وأجاب ماجد المصرى عن الأسئلة التي وجهت له من قسم الفن باليوم السابع بداية من تحضيراته للعمل وعن مدى رضائه له، كما تحدث عن مسلسل "الملك أحمس" المقرر طرحه موسم رمضان المقبل ويجسد من خلاله أحد قادة الهكسوس، كما تطرق للحديث عن مسرحية "لوكاندة الأوباش" والذى اعتبرها عملا مميزا وحققت نجاحا كبيرا أثناء عرضها في السعودية، كما تحدث عن مشاريع نجله المخرج أحمد المصرى المقبلة في عالم الإخراج .

وأشاد "المصرى" بتجربة تليفزيون الخليج 365، والمادة الإخبارية التي يقدمها على مدار اليوم، فضلاً عن إعلانه عن متابعته لأخباره الفنية وأخبار فنانى الوطن العربى من خلال موقع الخليج 365.

تدور أحداث مسلسل "الوجه الآخر" حول الزوجين يحيى وسارة اللذين يواجهان صعوبة فى الإنجاب، وضغوط عالية على يحيى لتوريطه بعلاقة غرامية معها، وبدء سارة رحلتها للبحث عن أختها فرح بعد تعرض والدهما للاغتيال بواسطة مجهول.

"الوجه الآخر" يعد البطولة المطلقة الثانية لـ ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم مسلسل "بحر" العام الماضى وخاض به تجربة الدراما الصعيدية للمرة الأولى وشارك فى بطولته دياب، ميرنا نورالدين، وكوكى ومحمد على رزق وحنان سليمان نورهان وثراء جبيل وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.



































































