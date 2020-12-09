صورة.. عبير صبري تحتفل بعيد ميلاد إدوارد

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفلت الفنانة عبير صبري بعيد ميلاد الفنان إدوارد، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلقت عبير على الصورة قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا دودو أغلى وأطيب وأجدع صديق سنة حلوة وسعيدة وكلها صحة ورزق وسعادة".
من ناحية أخرى، شاركت عبير صبري في سباق دراما رمضان 2020 بمسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، جومانا مراد، حلا شيحة، بيومي فؤاد، خالد أنور، ومن إخراج سامح عبد العزيز
كما شاركت مؤخرًا في فيلم "زنزانة 7"، مع الفنان أحمد زاهر والفنان نضال الشافعي.
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