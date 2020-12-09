نجوم الفن يساندون فيلم عنها بمهرجان القاهرة السينمائي

الأربعاء 9 ديسمبر 2020

واصل مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42 فعالياته بنجاح كبير، وعرض في اليوم السادس، الفيلم المصري "عنها".



وحرص عدد كبير من نجوم الفن على متابعة الفيلم في عرضه الأول، والتقاط الصور على السجادة الحمراء.

ومن أبرز النجوم الذين جذبوا عدسات المصورين، رانيا يوسف، آسر ياسين، المخرجة ساندرا نشأت، السيناريست تامر حبيب، النجم أحمد الفيشاوي وزوجته نادية كامل، بسنت شوقي، رامي وحيد.

الفيلم المصري" عنها" من إخراج إسلام العزازي، ويشارك في المسابقة الدولية للدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي.

وتدور أحداث الفيلم حول دُرية، السيدة العشرينية، التي تفقد زوجها الأربعيني الذي تعشقه في القاهرة، ثلاثينيات القرن العشرين، على خلفية من الاحتدام السياسي والحراك الشعبي لمقاومة الوصاية الإنجليزية على مصر.

وتدخل "درية " في حالة من الوجد، إثر معرفتها بالظروف التي أحاطت باغتيال زوجها، فتعزل نفسها داخل بيتها الذي يتحول، معها وبها، ليعكس تقلبات وجدانها، و تغيرات روحها خارج حدود الواقع ، فيتبدل البيت ليصبح ساحة لتجليات سيدة ساطعة البريق، عنيدة، وترفض كل مواساة.