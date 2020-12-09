مهرجان القاهرة.. موعد عرض الفيلم الإيطالي "لا تكره"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في الثانية عشر من ظهر اليوم الأربعاء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، الفيلم الإيطالي "لا تكره" للمخرج ماورو مانشيني في عرضه الأول بأفريقيا ضمن عروض قسم البانوراما الدولية.

تدور أحداث الفيلم حول تساؤل؛ هل يندم جراح وابن لأحد الناجين من مذابح الهولوكوست على تركه رجلا مصابا في حادث سيارة ينزف حتى الموت، دون القيام نحوه بواجبه كطبيب، لمجرد أنه وجــد شعار الحزب النازي على صدره وهو يربط له جرحه؟

رغم أن العمل يقوم على سرد خطي عادي، ولا يأبه كثيرا لتركيبات وألاعيب السيناريو، فإنه يملك قدرة كبيرة على جذب انتباه المشاهد طوال الوقت باعتماده على الصراع الدائر داخل الطبيب بعد قراره بعدم إنقاذ الرجل النازي، مما يملأه شعورا بالذنب، ويجعله يتابع أبناء الرجل الثلاثة في محاولة ربما لتعويضهم: ابنة كبرى، وابن له ميول نازية مثل والده، وابن أصغر، وبمرور الوقت، يكتشف الجراح أن الأمور ليست بالسهولة التي يتخيلها.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.