سمير غانم يتحدث عن طفولته وسر رفضه دور مع عادل إمام في "السيرة" على dmc

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يحل الفنان الكبير سمير غانم ضيفا على برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، يومي الجمعة والسبت المقبلين.

يتحدث سمير غانم خلال اللقاء عن ذكريات طفولته مع والديه، وكذلك زملائه من الفنانين مثل زبيدة ثروت ومديحة كامل وشفيق جلال، وعلاقته بالفنان عادل إمام وسبب رفضه أحد الأدوار معه.

يبث اللقاء يومي الجمعة والسبت في تمام الساعة 11 مساء على قناة dmc.