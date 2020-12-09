شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى: فيلم "عنها" حالة مختلفة وجريئة وحريصة على مشاهدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة ليلى علوى، خلال تواجدها على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة لحضور فيلم عنها للمخرج إسلام العزازى، إن الفيلم حالة جريئة ومختلفة، وإنها حريصة على مشاهدته، مؤكدة أن السينما المصرية طوال عمرها وهى تهتم بمشاكل المرأة وتولى اهتمام كبير لقضاياها.

وكان وصل منذ قليل على السجادة الحمراء عدد من النجوم، منهم ليلى علوى، وجومانا مراد وزوجها، المخرجة ساندرا نشأت، السيناريست تامر حبيب، على السجادة الحمراء الخاصة بالفيلم المصرى "عنها" للمخرج إسلام العزازى فى الخليج 365 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى الدورة 42 المقام بدار الأوبرا المصرية، كما حضر جميع صناع الفيلم.

ونفدت تذاكر فيلم "عنها" فى عرضه الأول العالمى فى المسابقة الدولية فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم المقام بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، كما نفدت تذاكر العرض الثانى للفيلم فى الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء على مسرح النافورة.

وتدور أحداث الفيلم حول دُرية السيدة العشرينية التى تفقد زوجها الأربعينى الذى تعشقه فى القاهرة، ثلاثينيات القرن العشرين على خلفية من الاحتدام السياسى والحراك الشعبى لمقاومة الوصاية الإنجليزية على مصر.

فيلم "عنها" من بطولة، ندى الشاذلى، فدوى عابد، صلاح فهمى، وأحمد مالك ضيف شرف الفيلم، ومهندس الديكور أنسى أبو سيف، ومدير التصوير عبد السلام مرسى، وإخراج وسيناريو اسلام العزازى.