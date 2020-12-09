شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر: بستمتع بالعمل مع أيتن أختى وهى فنانة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة وفاء عامر: "بستمتع بالعمل مع أيتن أختى وأشاركها الآن مسلسل من إخراج محمد النقلى هذا المخرج العظيم الذى كنت أتمنى أن أعمل معه قبل ذلك، وعن مشهد موت أمها فى مسلسل الطوفان قالت المشهد كان ارتجالى طلبت من المخرج خيرى بشارة أن يضع لى المايك ويتركنى لإحساسي وبعد المشهد بكى المخرج خيرى بشارة وبعد عام توفيت والدته وقالى لى ان المشهد كان بمثابة بروفة على موتها، وأستوحيت كلام المشهد من وفاة هالة أختى فأمى كانت تقول لها نفس الكلام.

وأضافت الفنانة وفاء عامر خلال لقائها ببرنامج كلمة أخيرة والتى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى ويذاع على قناة On، تزوجنا أنا والمنتج محمد فوزى من حوالى ٢٠ عامًا وحينها لم أكن نجمة وهو له أفضال كثيرة علي أنا وأيتن وكثيرا كنت أرفض أدوار منه وعندما نعود للمنزل كنا نسخر من الموقف، ولم أكن أريد أن يخوض إبنى عمر تجربة الاخراج مثل أيتن التى حبها للفن كبير وأثبتت أنها نجمة ومثقفة وقد شربت منى ومن زوجى محمد فوزى الكثير.

وتابعت وفاء عامر خلال الحوار، كنت بعيدة عن السوشيال ميديا، ولكن أصبحت أتواصل عليه بشكل جيد منذ حوالى عامين وأصبح عدد المتابعين ٢ مليون، ولم يزعجنى السوشيال ميديا وأوضح من خلاله لجمهورى أننا مثلنا مثلهم نطبخ ونغلق الكهرباء فى الشقة حتى نقتصد، ونمرض ونغضب وأحيانا أقدم الكثير من وصفات الأكل من خلال حسابى، وعن التعليق التى كتبته للفنان دينا الشربينى قالت شعرت أننى أريد أن أقول لها أن عينها جميلة وتشع نور وأنها فنانة حقيقية وستصبح نجمة كبيرة ، والمجتمع دائما يأتى على المرأة خاصة إذا كانت فنانة .

الجدير بالذكر أن الفنانة وفاء عامر تشارك بفيلم “خان تيولا” من بطولة نضال الشافعي ومحمود البزاوي، وعلي الشجيري وعبير منير والمطرب عز الأسطول وأحمد كمال، ومحمد عبد الواحد، وزهرة الحاروفي، ومجموعة من الفنانين الشباب من بينهم عاصم الأبيض ومحمد الكنزي ، تأليف وإخراج وسام المدني، ومدير تصوير عزمي الرحماني وديكور ايفان أديب وهندسة صوتية رحمة باللافي وأزياء منى الزرقاني ومونتاج هشام مدحت .