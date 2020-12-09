شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر: لم تغضبنى الانتقادات حتى التى وجهت لمسلسل كاريوكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة وفاء عامر: "لم أغضب من أى انتقادات توجه لى، حتى التى وجهت لى فى مسلسل "كاريوكا" فالمسلسل كان يحتاج أن يكون ٩٠ حلقة بالإضافة لتوقيت نزوله، وتابعت عملت مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز فى مسلسل "جبل الحلال" ودائما أفتكره بالتزامه وأدبه وتدينه وثقافته وأخلاقه العالية وأحتضانه للمواهب الشابه وخفة دمه واحترامه لزوجته فى عدم وجودها.

وتابعت الفنانة وفاء عامر خلال لقائها ببرنامج كلمة أخيرة والتى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى ويذاع على قناة On ، عندما عرض على ورق حكاية " بنات موسى" فى مسلسل إلا أنا ، كنت حينها فى الساحل الشمالى وعندما علمت أنه عشر حلقات لم أتشجع له لأننى كنت أريد تقديم مسلسل ٣٠ حلقة حتى يشبع الجمهور منى ، ولكن عندما قرأت الورق تواصلت معهم على الفور ووافقت وسألتهم هنبدأ إمتى ، وخلال مشوارى الفنى تعلمت من أساتذة كبار مثل نور الشريف ومحمد صبحى ومحمود عبد العزيز ودكتور أحمد عبد الحليم بالأضافة لأساتذة المعهد العالى للفنون المسرحية .

الجدير بالذكر أن الفنانة وفاء عامر تشارك بفيلم “خان تيولا” من بطولة نضال الشافعي ومحمود البزاوي، وعلي الشجيري وعبير منير والمطرب عز الأسطول وأحمد كمال، ومحمد عبد الواحد، وزهرة الحاروفي، ومجموعة من الفنانين الشباب من بينهم عاصم الأبيض ومحمد الكنزي ، تأليف وإخراج وسام المدني، ومدير تصوير عزمي الرحماني وديكور ايفان أديب وهندسة صوتية رحمة باللافي وأزياء منى الزرقاني ومونتاج هشام مدحت .

وقدمت وفاء عامر الحكاية الأولى من مسلسل "إلا أنا" بعنوان "بنات موسى" وتم عرضها على شاشة dmc، وشارك فى بطولتها وصبرى فواز، وكمال أبورية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجر عفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، ومحمد العمروسى وتأليف أمين جمال ومحمد محرز .