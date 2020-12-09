شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر: فخورة أن فى تاريخى فيلم "خان تيولا" لمخرج قادم بقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة وفاء عامر: "فخورة إنه فى تاريخى فيلم "خان تيولا" لمخرج قادم بقوة الفترة المقبلة، وفخورة أيضًا أن السينما المصرية وصلت لهذا الشكل من الصورة والديكور والملابس، وعن معنى اسم الفيلم قالت سألت المخرج عن معنى اسم "خان تيولا" فطلب منى أن أقرأ السيناريو قبل أن تعرف معنى الاسم، وخان تيولا هو كائن يعيش فى أعماق البحار والمحيطات متجدد الخلايا ولا يموت.

وأضافت الفنانة وفاء عامر خلال لقائها ببرنامج كلمة أخيرة التى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى ويذاع على قناة On، الفيلم تدور أحداثه فى الأربعينات ، وكان من المفترض أن الشخصية التى أقدمها وهى موهيرة يكون شعرها أبيض فى أسود ولكن فى أول يوم تصوير طلبت من المخرج أن أقوم بصبغ شعرى باللون الأحمر وشعرت أن هذا هو الأنسب لشخصيتى فى الفيلم ، وأصعب شيء فى التصوير ، كنا نصور فى درجة حرارة ٦ والمنزل مفتوح من جميع الجوانب.

جدير بالذكر أن الفنانة وفاء عامر تشارك بفيلم “خان تيولا” من بطولة نضال الشافعي ومحمود البزاوي، وعلي الشجيري وعبير منير والمطرب عز الأسطول وأحمد كمال، ومحمد عبد الواحد، وزهرة الحاروفي، ومجموعة من الفنانين الشباب من بينهم عاصم الأبيض ومحمد الكنزي ، تأليف وإخراج وسام المدني، ومدير تصوير عزمي الرحماني وديكور ايفان أديب وهندسة صوتية رحمة باللافي وأزياء منى الزرقاني ومونتاج هشام مدحت.

وقدمت وفاء عامر الحكاية الأولى من مسلسل "إلا أنا" بعنوان "بنات موسى" وتم عرضها على شاشة dmc، وشارك فى بطولتها وصبرى فواز، وكمال أبورية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجر عفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، ومحمد العمروسى وتأليف أمين جمال ومحمد محرز.