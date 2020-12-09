شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكرم النجم ماجد المصرى على مشواره الفني .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم ”الخليج 365” النجم ماجد المصرى على مشواره الفني الذى امتد إلى حوالى ثلاثين عاما وأهم الأعمال التي قدمها، وسلمه درع التكريم الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس وإدارة وتحرير الخليج 365 وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن، وأجرى معه قسم الفن ندوة مطولة تحدث فيها عن نجاحه الأخير في مسلسل "الوجه الآخر" ومسرحية "لوكاندة الأوباش" واستعدادته لمسلسل "الملك" الذى يقدمه في موسم رمضان المقبل مع عمرو يوسف ومن إنتاج شركة سينرجى والذى يكتبه محمد وخالد وشيرين دياب ويخرجه حسين المنباوى.

مسلسل "الملك" تعاون إنتاجي بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويعد من أضخم إنتاجات دراما رمضان 2021 لما يتضمنه العمل من حروب وخيل وملابس وديكورات، حيث يتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، كما يعد أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.

وأشاد ماجد المصرى بتجربة تليفزيون الخليج 365، والمادة الإخبارية التي يقدمها على مدار اليوم، فضلا عن إعلانه عن متابعته لأخباره الفنية وأخبار فنانى الوطن العربى من خلال موقع الخليج 365.



































