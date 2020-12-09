فساتين مثيرة وجذابة للفنانات علي السجادة الحمراء في الخليج 365 من مهرجان القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفتت عدد من نجمات الفن على السجادة الحمراء في الخليج 365 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في الدورة 42، والمقام بدار الاوبرا المصرية، بحضور الفيلم المصري "عنها"، والفيلم الصيني "أنيما".
وظهرت الفنانات بإطلالات جذابة وأنيقة وبألوان مختلفة، منهن، ياسمين صبري، رانيا يوسف، ليلي علوي، جومانا مراد، جميلة عوض، درة ، بسنت شوقي، هبة مجدي.
ونفدت تذاكر فيلم "عنها" في عرضه الأول العالمي في المسابقة الدولية بالمسرح المبير بدار الأوبرا المصرية، كما نفدت تذاكر العرض الثاني للفيلم المقام علي مسرح النافورة.
وتدور أحداث الفيلم حول دُرية السيدة العشرينية التي تفقد زوجها الأربعيني الذي تعشقه في القاهرة، ثلاثينيات القرن العشرين على خلفية من الاحتدام السياسي والحراك الشعبي لمقاومة الوصاية الإنجليزية على مصر.
فيلم "عنها" من بطولة، ندي الشاذلي، فدوى عابد، صلاح فهمي، واحمد مالك ضيف شرف الفيلم، ومهندس الديكور انسي ابو سيف، ومدير التصوير عبد السلام مرسى، والفيلم من انتج دينا فاروق، واخراح وسيناريو اسلام العزازي.
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