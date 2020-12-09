عاصي الحلاني ينعى جان صليبا بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
حرص الفنان عاصي الحلاني على نعي الملحن والمنتج اللبناني جان صليبا، بعد وفاته متأثرًا بـ كورونا.
وعبر حسابه بموقع "إنستجرام"، نشر "الحلاني"، صورة تجمعه بـ"صليبا"، وعلق عليها بكلمات مؤثرة قائلًا: "بتبقى على البال لو قـل الحكي، وقريب من القلب لو طال الفراق، الله يرحمك يا صديقي".
ورحل جان صليبا عن عالمنا مساء الاثنين، في أحد مستشفيات بيروت، وذلك بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا، والتي استمرت لأسابيع منذ إصابته.
جان صليبا بدأ كمهندس صوت في راديو "مون ليبان"، ومن ثم أصبح منتجا وأطلق الفنانة إليسا، وبعدها الفنانة ميليسا، ولحن الكثير من الأغاني الناجحة لعدد كبير من الفنانين.
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