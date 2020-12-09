مهرجان القاهرة.. موعد العرض العالمي الأول للفيلم المصري "ع السلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في الثالثة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، الفيلم المصري "ع السلم" للمخرجة نسرين الزيات في عرضه العالمي الأول ضمن الأفلام المشاركة في مسابقة آفاق السينما العربية بالدورة 42.

الفيلم يعرض بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية، ويتناول كيــف يمكــن للكاميرا أن تساعد المخرجة الشابة عــلى تكريس المــاضي كذكرى جميلــة ومعايشة الحاضر كلقطة ملونــة والنظر إلى المستقبل دون خــوف مــن فقــدان جديــد؟ مــا بــين منــزل الأب الــذي يعــاد ترميمــه مــن أجــل إبقاء رائحــة الزمن القديم في متناول الذاكــرة، وبــين الخــوف عــلى رضــا الأم التــي تمثــل أطيـب ما في الحاضر الكئيب.

وحسب كتالوج الدورة 42، تقطــع المخرجة رحلتها الداخلية مـا بــين سؤال وسؤال، ما بــين زمــن وزمن كلاهما حاضر ومؤكد لا فرار منه، تبـدو الكاميرا مثــل شــخص طيــب تستقبله أسرتها وســط تفاصيلها البســيطة، تبوح أمامه بتواضع وبــراءة، ترصد مــا هــو ســاكن، وتعيد تمجيد الراحل الــذي ينتقل معهم مــن بيــت لبيـت لأنـه موشوم في القلب.

كما يخصص المهرجان عرضا إضافيا أيضا لفيلم "ع السلم" للنقاد والصحفيين، وذلك في العاشرة من صباح غدا الأربعاء بالمسرح الصغير، وسيكون الدخول بأسبقية الحضور.