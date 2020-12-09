درة وزوجها والفيشاوي وزوجته.. "الكابلز" على ريد كاربت لفيلم "عنها" بمهرجان القاهرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تصوير- محمود عبد الناصر

في عرضه العالمي الأول بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية؛ أقام مهرجان القاهرة السينمائي، مساء أمس الثلاثاء، عرض سجادة حمراء للفيلم المصري "عنها" للمخرج إسلام العزازي، المشارك في المسابقة الدولية للدورة 42 والتي انطلقت بحفل الافتتاح يوم الأربعاء 2 ديسمبر وتستمر حتى الخميس 10 من نفس الشهر.

وظهر عدد من نجوم الفن على السجادة الحمراء لفيلم "عنها" مع نصفهم الآخر، ومن بينهم: أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل وتبادلا القبلات أمام عدسات المصورين، جومانا مراد وزوجها المحامي الأردني ربيع بسيسو، والفنانة التونسية دُرة زروق وزوجها رجل الأعمال هاني سعد، مروان يونس وزوجته.

تدور أحداث الفيلم حول دُرية السيدة العشرينية التي تفقد زوجها الأربعيني الذي تعشقه في القاهرة، ثلاثينيات القرن العشرين على خلفية من الاحتدام السياسي والحراك الشعبي لمقاومة الوصاية الإنجليزية على مصر.

وتدخل درية في حالة من الوجد، إثر معرفتها بالظروف التي أحاطت باغتيال زوجها، فتعزل نفسها داخل بيتها الذي يتحول، معها وبها، ليعكس تقلبات وجدانها، وانفلاتات روحها خارج حدود الواقع والملموس، فيتبدل البيت ليصبح ساحة لتجليات سيدة ساطعة البريق، عنيدة، تتوق للأرحب، وترفض كل مواساة.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، يعرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.