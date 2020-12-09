"ضربت تحية كاريوكا".. من هي الفنانة حورية محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

في ٨ ديسمبر ١٩١٨ ولدت الراقصة حورية محمد، التي تعتبر من أشهر الراقصات في عصرها.

في هذا التقرير نستعرض لكم معلومات عن حورية محمد:

- انطلقت حورية في عالم الرقص مع نعيمة عبده، ثم انتقلت للعمل في كازينو بديعة مصابني.

- كانت حورية محمد الزوجة الأولى للفنان عماد حمدي، لكنهما سرعان ما انفصلا.

- في عام 1944، قدمت دورها الأشهر في فيلم "شارع محمد علي" وتصدرت أفيش الفيلم، الذي كان من بطولة عبدالغني السيد، وتأليف أبو السعود الأبياري، وسيناريو وإخراج نيازي مصطفى.

- افتتحت "نرجس" والدة حورية محمد كازينو خاص بهما باسم "تياترو مونت كارلو"، الذي عمل فيه إسماعيل يس في بدايته، وحدث ذات مرة أن هددت والدتها إسماعيل ياسين بالمسدس، لإرغامه على العودة للمسرح، بعد مطالبة الجمهور لعودته، وكان إسماعيل قد غادر بسبب خلاف مع أعضاء الفرقة.

- قدمت حورية مجموعة من الأفلام منها: "يوم في العالي، القرش الأبيض، حسن وحسن، أسير العيون"، وظهرت بشخصيتها في فيلم فاطمة وماريكا وراشيل مع محمد فوزي، ثم فيلم "اديني عقلك" مع إسماعيل يس، واختفت عن السينما سنوات طويلة، وظهرت في فيلم ورد وشوك "1970، وهو العام نفسه الذي شهد وفاتها، إذ توفيت في 22 يوليو 1970.

- وقال المؤرخ الفني وجيه ندى أن في عام 1947 خلال افتتاح كازينو "الأوبرج" في شارع الهرم شهد مشاجرة كبيرة حضرها محمد عبدالوهاب ونجوم المجتمع في الفن والسياسة والأدب، ووقعت عندما رقصت تحية كاريوكا على أغنية "الفن" لعبدالغني السيد، الذي كان صديقا لحورية محمد، وغنى لها "دي حورية يا وله دى لوليه يا وله والنبى يا وله اه يا وله"، فاستبدل عبارة "دي تحية يا وله.. ولوليه يا وله" بدلا من "دي حورية يا وله"، وثارت أعصاب حورية محمد وصديقتها نرجس شوقي، زوجة المطرب محمد عبدالمطلب، وبعد انتهاء رقصة تحية كاريوكا وعبدالغنى السيد، بدأ العراك واستخدمت فيه الأيدي والأرجل والأحذية والزجاجات.

- لم يكن هذا هو السبب الوحيد لعداء حورية وتحية كاريوكا، فالعداء كان قديما بينهما، بعد أن انضمت تحية إلى فرقة بديعة مصابني، وجذبت إليها الأنظار، وعهدت إلى كبار مدربي الرقص من المحترفين ليقوموا بتعليمها وتدريبها.

- رحلت الفنانة حورية محمد عن عالمنا في 22 يوليو عام 1970.