صفاء جلال جذابة وسهر الصايغ بـ"جمبسوت".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: سميرة سعيد نشرت الديفا سميرة سعيد صورة لها برفقة "كلبها"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، نالت الصورة إعجاب متابعيها. لقاء الخميسي نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"نظارة" شمسية. صفاء جلال نشرت الفنانة صفاء جلال صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشكل جذاب. شمس نشرت الفنانة الكويتية شمس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها أمل رزق نشرت الفنانة أمل رزق صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة ابتسام تسكت نشرت الفنانة المغربية ابتسام تسكت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق، نالت الصورة إعجاب جمهورها. سلمى أبو ضيف نشرت الفنانة سلمي أبو ضيف صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت سلمى في الصورة بـ"برنيطة" على رأسها. منة تيسير نشرت الفنانة منة تيسير صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان "أوف شولدر". سهر الصايغ نشرت الفنانة سهر الصايغ صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"جمبسوت" جلد أسود. نسرين طافش نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود أنيق.

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