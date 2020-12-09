المخرج المتهم بالتحرش يدافع عن نفسه: تشويه وتشهير يتطلب إثباتات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

في أول تعليق له؛ نفى إسلام العزازي مخرج فيلم "عنها" المشارك في المسابقة الدولية للدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي، الاتهامات الموجهة له بالتحرش.

وكتب العزازي عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "الشهادات اللي نشرت امبارح والنهاردة، وربط البعض اسمي بها، هي ممتلئة بعدم الصحة والافتراء.. ولذلك أرجو من صاحبات الشهادات، لأهمية وخطورة الموضوع، اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر الجهات المعنية، لكي يفتح تحقيق رسمي يوثق به كلام كل الأطراف بدقة".

أضاف: "أرجو من المجتمع الإفتراضي توخي الحرص، ومعرفة أن الإدانة لكي تكون صحيحة تتطلب تقصي للحقائق من جميع الأطراف، وأن التشويه والتشهير يتطلب إثباتات على قدر حجم الاتهام".

وكان مهرجان القاهرة السينمائي، أكد في بيان صادر عنه، على احترامه الكامل للمرأة، ورفض كل أشكال العنف ضدها، ومنها التحرش، وأضاف المهرجان: "تابعنا على مدار الساعات الماضية، باهتمام ما تردد عن مخرج أحد أفلام المسابقة الدولية، ورغم أن الاتهامات الموجهة لهذا المخرج ليست مؤكدة، ولم يتم التحقق من صحتها حتى الآن، إلا أن المهرجان درءا للشبهات يتعهد بأنه إذا ثبتت أي من الشهادات المقدمة ضده، أو تم التقدم ضده ببلاغات رسمية تؤكد صحة الواقعة سيتم استبعاد الفيلم من المنافسة في المسابقة الدولية، وحتى يحدث ذلك يلتزم المهرجان تجاه الفيلم بعرضه في المواعيد المعلنة مسبقا حتى لا تتعرض التجربة وصناعها للظلم، وكذلك احتراما للجمهور الذي حجز التذكرة".

وعقب إصدار البيان، أقام مهرجان القاهرة السينمائي في السادسة من مساء الثلاثاء بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، عرض سجادة حمراء للفيلم المصري "عنها" للمخرج إسلام العزازي، في عرضه العالمي الأول.

كما أقيم عرض ثان للفيلم نفسه في التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء أيضا بمسرح we في دار الأوبرا المصرية.

تدور أحداث الفيلم حول دُرية السيدة العشرينية التي تفقد زوجها الأربعيني الذي تعشقه في القاهرة، ثلاثينيات القرن العشرين على خلفية من الاحتدام السياسي والحراك الشعبي لمقاومة الوصاية الإنجليزية على مصر.

وتدخل درية في حالة من الوجد، إثر معرفتها بالظروف التي أحاطت باغتيال زوجها، فتعزل نفسها داخل بيتها الذي يتحول، معها وبها، ليعكس تقلبات وجدانها، وانفلاتات روحها خارج حدود الواقع والملموس، فيتبدل البيت ليصبح ساحة لتجليات سيدة ساطعة البريق، عنيدة، تتوق للأرحب، وترفض كل مواساة.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، والتي انطلقت بحفل الافتتاح يوم الأربعاء 2 ديسمبر وتستمر حتى الخميس 10 من نفس الشهر؛ يعرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.