رامي جمال لـزوجته: "الجائزة الحقيقة في الدنيا هي قلبك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجه المطرب رامي جمال رسالة رومانسية لزوجته ناريمان.
نشر رامي صورًا تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :"الجائزة الحقيقية في الدنيا هي قلبك".
ويتعاون "رامي" في ألبومه الجديد مع عدد من كبار الملحنين والموزعين والشعراء، أبرزهم جمال الخولي، أحمد المالكي، محمد عاطف.
يذكر أن رامي جمال طرح ألبوم "أنا لوحدي" في 14 فبراير الماضي، بالتزامن مع الاحتفال بيوم عيد الحب، وذلك عبر عدد من المنصات الإلكترونية، بالإضافة لقناة "نجوم ريكوردز" الرسمية على YouTube، والتي تتولى إنتاج أعمال رامي جمال.
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