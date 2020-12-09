محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: علق الفنان فتحي عبدالوهاب، على فيديو مطرب المهرجانات حمو بيكا الذي ظهر خلاله وهو ينفعل على المصورين خلال تواجده بإحدى المناسبات الفنية. وظهر "بيكا"، في الفيديو وهو منفعل بسبب عدم معرفته كيف يقف على السجادة الحمراء، ليقول: "أنا مش عارف أبص فين يا جماعة". ومن جانبه أعاد "عبدالوهاب"، نشر الفيديو عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، وعلق عليه ساخرًا: عشان كده مش بحب امشي على الريد كاربت".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد فقدان أعصابه أمام الكاميرات.. كيف علق فتحي عبدالوهاب على أزمة حمو بيكا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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