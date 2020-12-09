مصطفي سالم ينضم لبطولة مسلسل "اللي ملوش كبير" .

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انضم الفنان الشاب مصطفي سالم إلى فريق عمل مسلسل"اللي ملوش كبير" مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، والمقرر أن يخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل 2021.
ويجسد سالم في العمل شخصية جديدة سوف تكون مفاجأة في العمل الذي يتكتم صناعه عن تفاصيل أحداثه.
بكتابة حلقات المسلسل الذي يعد التعاون الثاني له مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في الدراما بعد ان قدما معا العام الماضي مسلسل"ونحب تاني ليه" مع نفس المخرج أيضا.
ويقوم الآن الكاتب عمرو يس
وتتخلي ياسمين في المسلسل عن القالب الاجتماعي الذي ظهرت من
"اللي ملوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي في أول تعاون بينهما بعد الزواج ويشارك فيه أيضا محمد عبدالعظيم وبدرية طلبة ودينا فؤاد واخرين، وهو من تأليف عمرو محمود يس وإخراج مصطفي فكري.
يذكر أن سالم قد شارك الموسم الرمضاني في مسلسل"الاختيار" مع الفنان أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي.
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