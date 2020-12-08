تراند اليوم : بعد التأجيل بسبب كورونا..فيلم “الإنس والنمس” لمحمد هنيدي في عيد الفطر

ينتظر الفنان محمد هنيدي طرح فيلمه “الإنس والنمس”، في السينمات عقب ما انتهى من تصويره مؤخرًا الذي ينتمي لأعماله الكوميدية كما اعتدنا منه.

وكشف مؤلف العمل كريم حسن بشير، موعد طرح الفيلم، مشيرًا إلى أنه سيكون في عيد الفطر المبارك المقبل، متمنيًا أن ينال الفيلم إعجاب الكثير من الجماهير.

وتم تأجيل عرض الفيلم لأكثر من مرة والسبب في ذلك هو فيروس كورونا المستجد، حيث يطمح المخرج شريف عرفة أن يطرح الفيلم وتكون السينمات وقت العرض في طاقة استيعابها الطبيعة؛ لأن العمل تم تكليفه بشكل جيد، ويحتوي على العديد من التفاصيل.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب تجمع كلًّا من منة شلبي ومحمد هنيدي اللذين يسكنان في أحد الأحياء، ولكن يفسد هذه القصة الفنان عمرو عبد الجليل الذي يشاركهما في بطولة العمل.