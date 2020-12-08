فن ومشاهير

تراند اليوم : فيديو كوميدي يجمع بيكا بفتحي عبد الوهاب علي الريد كاربت – إتفرج

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اميرة محمد 0 تبليغ

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يحرص عدد من المشاهير على مشاركة يومياتهم مع متابعيهم، ويصنع عدد منهم فيديوهات مسلية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

نشر افنان فتحي عبد الوهاب فيديو طريف عبر حسابه على Facebook، يظهر فيه مؤدي المهرجانات حمو بيكا وهو يسير على السجادة الحمراء لأحدى المناسبات الفنية قبل أن يفقد أعصابه بسبب عدم فهمه لطريقة الوقوف أمام كاميرات المصورين.

كتب فتحي غبد الوهاب معلقا على الفيديو: “عشان كده مش بحب امشي علي الريد كاربت”، في إشارة إلى مواجهته لنفس الأزمة مع المصورين على السجادة الحمراء.

https://www.facebook.com/watch/FathyAbdElWahaboff/



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