شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل الموسيقار التشيكي فاديم بيتروف عن 88 عاماً والان مع التفاصيل

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 توفي الملحن والمعلم الموسيقي التشيكي، فاديم بيتروف، عن عمر ناهز 88 عاما بعد صراع طويل مع المرض، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء التشيكية مساء أمس الاثنين، نقلا عن نجل الفنان.

وحقق بيتروف شهرة كبيرة من خلال الموسيقى التصويرية لمسلسل الرسوم المتحركة "كرتيك"، والذي كان مسؤولا عنه منذ العام 1974 فصاعدا. وتردد أن بيتروف قام بتأليف نحو 1400 مقطوعة من ألوان موسيقية مختلفة. وولد بيتروف عام 1932 في براغ لأب روسي مهاجر وأم تشيكية، وتلقى دروسا في عزف البيانو والكمان في سن مبكرة ودرس التلحين بعد ذلك في كلية "إيه إم يو" الموسيقية في مسقط رأسه.

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