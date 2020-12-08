بريانكا شوبرا: قررت الارتباط بزوجي بعد هذه الأغنية

متابعة بتجــــــــــرد: ذكرت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا أنها قررت الارتباط بنيك جوناس بعد أن شاهدته في فيديو أغنية Close أو قريب، وسعت للتعرف عليه، لذلك لا تمل الآن من سماع الأغنية!

وأكدت أن حبها له تضاعف بعد الزواج بعد أن شاهدته وهو ينظر إليها بفخر وحب كلما وقفت أمام المصورين، وشعرت أنه يقف بجانبها، ويحب مشاهدة أي شيء تفعله، بحسب موقع e.

وقالت شوبرا إنه لا يمل من التفاخر بأنه أكثر الرجال حظاً للارتباط بها، منوهة بأنهما عند بداية قصة حبهما، كتبا 5 أشياء تعجب كل واحد منهما في الآخر، ووجدت أول رغبة لديه هو «طموحك» مشيرة إلى أنها لم تسمع أبداً رجلاً يقول هذا.

واعترفت بأنها تحلق في السماء من السعادة منذ عامين ونصف تقريباً عندما ركع على ركبتيه في 19 يوليو وطلب منها الزواج بعد أن انتظر إلى منتصف الليل لكي لا يعرقل احتفالها بعيد ميلادها.

وقال لها نيك (27 سنة) هل تجعلينني أكثر الرجال حظاً في العالم بقبولك الزواج مني؟

وأضافت أنها استغرقت 45 ثانية لكي ترد عليه، فما كان منه إلا أن بادر بقوله «سأضع ذلك الخاتم في إصبعك، قبل أن تعترضي على طلبي».

وبالطبع لم تعترض بريانكا بل وافقت على الفور وأقيم حفل الزفاف على عدة أيام في الهند وأمريكا، مشيرة إلى أنه يشعرها بأنها عروس جديدة رغم مرور عامين على الزواج الذي تم في 1 ديسمبر 2018.