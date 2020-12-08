بعد الهيبة.. تيم حسن يتخلّى عن جبل شيخ الجبل استعدادًا لـ”أنا”

متابعة بتجـــــــــــرد: مع قُرب انتهاء بث حلقات الموسم الرابع من “الهيبة” بعنوان “الهيبة الرّد”، كشف النجم السوري تيم حسن عن صورة الشخصية التي سيلعبها في مسلسله الجديد “أنا” والذي يتعاون من خلاله من جديد مع شركة “صباح اخوان”.

ونشر تيم حسن بحسابه في “انستغرام”، الصورة الأولى لشخصيته في مسلسل “أنا”، حيث يجري تصويره حاليًا، عن نص لعبير شرارة وإخراج سامر البرقاوي. وأرفق تيم الصورة بعبارة “الله يوفق”.

وكان ملحوظًا أن تيم تخلّى عن إطلالته بشخصية “جبل شيخ الجبل”، حيث بدا في الصور بمظهر مختلف تمامًا استعدادًا للشخصية الجديد التي سيجسدها، فانهالت عليه التعليقات من المتابعين الذين أعربوا عن تشوّقهم للمسلسل الجديد.

وبعد انتهاء مسلسل “الهيبة”، لن يغيب تيم حسن عن الشاشة طويلًا، فسيحضر ابتداءً من 13 الشهر الجاري على قناة MBC ضمن مسلسل “العميد”. وهو العرض التلفزيوني الأول للمسلسل الذي يقوم على نمط الحلقات القليلة العدد وينتهي بنهاية مفتوحة في احتمالية لوجود جزء ثان منه.

مسلسل “العميد” من نص وإخراج باسم السلكا، تدور أحداثه في عالم الجريمة عن قصة مدرِّس جامعي يتورط بالتحقيق في قضية قتل، ثم ما يلبث أن يصبح متهمًا فيها، ويشارك في بطولته إلى جانب تيم حسن كل من الفنانة السورية كاريس بشار والفنان اللبناني بديع أبو شقرا.